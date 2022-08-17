ВСУ готовят провокацию со взрывом моста в Сумской области – МО РФ

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Подразделения ВСУ заминировали мост через реку Псел в Сумской области, а также подходы к нему и обочины прилегающей автомобильной дороги, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"<...> при этом местное население об этом умышленно не предупреждали. Боевики планируют взорвать мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", – сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ несут большие потери и массово оставляют позиции под Соледаром в ДНР. По данным ведомства, аналогичная ситуация наблюдается и в районе Марьинки, где из-за нехватки боеприпасов и больших потерь дезертировали более половины личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

