Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы РФ

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В посольстве Великобритании в РФ заявили, что самолет королевских ВВС выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию", сообщает РИА Новости.

В британском диппредставительстве подчеркнули, что команда их самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально.

"Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа", – говорится в сообщении.

Вечером 15 августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135. Его вытеснил за пределы территории РФ экипаж перехватчика МиГ-31.

Накануне Великобритания подала заявку на пролет разведывательного самолета над территорией России. В Минобороны РФ подчеркнули, что рассматривают данные действия Лондона как целенаправленную провокацию, отметив, что все ее возможные последствия будут лежать исключительно на британской стороне.

Временный поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров позже призвал Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике.