В МИД Армении направлена нота из-за обвинений в адрес РФ о причастности к взрыву в Ереване

Фото: телеграм-канал SHOT

Посольство России в Армении направило ноту в армянское внешнеполитическое ведомство после ложных обвинений в адрес российских структур в причастности к взрыву в ереванском торговом центре "Сурмалу".

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа сего года на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения", – следует из заявления, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что данные публикации расцениваются как провокация, имеющая цель подорвать союзнические отношения между РФ и Арменией. В посольстве выразили надежду на пресечение подобных недружественных проявлений.

"Российская сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии", – подчеркивается в сообщении.

Трагедия произошла 14 августа. По словам очевидцев, взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, к вечеру того же дня огонь в основном здании был ликвидирован. По данным спасателей, в настоящее время остаются тлеющие очаги.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

