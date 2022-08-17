В МИД РФ назвали статью WSJ о воровстве энергии с ЗАЭС очередным вбросом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Россия якобы занимается воровством электроэнергии с Запорожской АЭС с целью последующей продажи в условиях роста цен на энергоресурсы.
"Фантастическое заключение – такая "экспроприация" со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. <...> Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.
В российском МИД заявили, что издание демонстрирует полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов. Саму статью в ведомстве назвали очередным антироссийским вбросом. В министерстве также напомнили, что именно Киев постоянно обстреливает Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории, подвергая риску ядерной опасности европейский континент.
"Находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы Wall Street Journal это явно не интересует", – добавили в ведомстве.
Ранее в МИД России заявили, что Запад делает вбросы в СМИ по ситуации на ЗАЭС, чтобы переложить ответственность Киева на Россию. В ведомстве назвали дезинформацией публикации The Wall Street Journal и The Washington Post, в которых говорилось, что станция находится "в руках неквалифицированных специалистов", а значит "неизбежен апокалиптический сценарий".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожской области разработали план на случай удара ВСУ по ядерным отходам в районе АЭС
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