В МИД РФ назвали статью WSJ о воровстве энергии с ЗАЭС очередным вбросом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Россия якобы занимается воровством электроэнергии с Запорожской АЭС с целью последующей продажи в условиях роста цен на энергоресурсы.

"Фантастическое заключение – такая "экспроприация" со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. <...> Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В российском МИД заявили, что издание демонстрирует полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов. Саму статью в ведомстве назвали очередным антироссийским вбросом. В министерстве также напомнили, что именно Киев постоянно обстреливает Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории, подвергая риску ядерной опасности европейский континент.

"Находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы Wall Street Journal это явно не интересует", – добавили в ведомстве.

Ранее в МИД России заявили, что Запад делает вбросы в СМИ по ситуации на ЗАЭС, чтобы переложить ответственность Киева на Россию. В ведомстве назвали дезинформацией публикации The Wall Street Journal и The Washington Post, в которых говорилось, что станция находится "в руках неквалифицированных специалистов", а значит "неизбежен апокалиптический сценарий".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

