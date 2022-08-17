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Политика

00:49

Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева в регионе

политикарегионы

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться. Так он прокомментировал детонацию боеприпасов в Джанкойском районе полуострова.

"<...> а поскольку на большие дела она (киевская агентура. – Прим. ред.) не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", – написал политик в своем телеграм-канале.

Константинов считает, что существование нынешнего киевского режима опасно не только для России, но и всего человечества. По его мнению, Киев может использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь от западных стран.

"Хозяевам [президента Украины Владимира] Зеленского и его подельникам выгодно, чтобы как можно дольше все это продолжалось. <...> Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", – добавил Константинов.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, в свою очередь, не согласился в оценкой Константинова относительно инцидента в Джанкойском районе Крыма. По словам сенатора, это "не мелкие пакости", а нападение на Россию.

"Это нападение на нашу страну с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма. <...> Я не думаю, что спикер крымского парламента <...> недооценивает опасность таких акций, уверен, что это не так, скорее всего, коллега пытался выразить свое презрение к этим подонкам", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что причиной детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. По данным ведомства, в результате ЧП нет пострадавших с серьезными травмами. Ликвидацией последствий занимаются силы Минобороны РФ и экстренные службы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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