Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева в регионе

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться. Так он прокомментировал детонацию боеприпасов в Джанкойском районе полуострова.
"<...> а поскольку на большие дела она (киевская агентура. – Прим. ред.) не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", – написал политик в своем телеграм-канале.
Константинов считает, что существование нынешнего киевского режима опасно не только для России, но и всего человечества. По его мнению, Киев может использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь от западных стран.
"Хозяевам [президента Украины Владимира] Зеленского и его подельникам выгодно, чтобы как можно дольше все это продолжалось. <...> Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", – добавил Константинов.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, в свою очередь, не согласился в оценкой Константинова относительно инцидента в Джанкойском районе Крыма. По словам сенатора, это "не мелкие пакости", а нападение на Россию.
"Это нападение на нашу страну с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма. <...> Я не думаю, что спикер крымского парламента <...> недооценивает опасность таких акций, уверен, что это не так, скорее всего, коллега пытался выразить свое презрение к этим подонкам", – написал Клишас в своем телеграм-канале.
Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что причиной детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. По данным ведомства, в результате ЧП нет пострадавших с серьезными травмами. Ликвидацией последствий занимаются силы Минобороны РФ и экстренные службы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Маршруты поездов после ЧП в Джанкойском районе Крыма изменят
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: