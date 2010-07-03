В Совфеде оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

14:00
14:00
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении военных США в стране, передает РИА Новости.
"Абсурдна прежде всего сама постановка вопроса. Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем", – отметил Клинцевич.
Он считает, что высказывания министра могут только усилить военную напряженность в Европе. По словам Клинцевича, от польских властей "можно ожидать чего угодно" и они сами могут попросить на размещение "американских ракет на территории страны".
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил сдерживать российскую сторону, размещая американские войска на территории Польши.
В июне текущего года Вашингтон и Варшава заключили договор о размещении в Польше эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, американская сторона хочет увеличить численность военнослужащих США на польской территории на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
Также на территории республики развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций. Предполагается присутствие "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".
В свою очередь, Польша обязалась за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и техники. В частности, это касается военного аэродрома.
В том же месяце первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что США ведут серьезную подготовку к моральному давлению на Россию, увеличивая свой военный контингент в Польше.
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