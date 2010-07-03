В Совфеде оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении военных США в стране, передает РИА Новости.

"Абсурдна прежде всего сама постановка вопроса. Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем", – отметил Клинцевич.

Он считает, что высказывания министра могут только усилить военную напряженность в Европе. По словам Клинцевича, от польских властей "можно ожидать чего угодно" и они сами могут попросить на размещение "американских ракет на территории страны".

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил сдерживать российскую сторону, размещая американские войска на территории Польши.

В июне текущего года Вашингтон и Варшава заключили договор о размещении в Польше эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, американская сторона хочет увеличить численность военнослужащих США на польской территории на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Также на территории республики развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций. Предполагается присутствие "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

В свою очередь, Польша обязалась за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и техники. В частности, это касается военного аэродрома.

В том же месяце первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что США ведут серьезную подготовку к моральному давлению на Россию, увеличивая свой военный контингент в Польше.

