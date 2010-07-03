В Госдуме прокомментировали переговоры Польши и США о повышении военного присутствия

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского. Он утверждал, что Варшава и Вашингтон завершили переговоры об увеличении военного присутствия на польской территории.
Как пояснил Шерин, США ведут серьезную подготовку к моральному давлению на Россию. "И бряцание оружием на наших границах, по их мнению, стоит своих денег. Американцы же всегда считали свои финансы и при каких-то действиях в первую очередь думают о том, как они будут себя окупать. А окупается все контрибуциями с тех стран, на которые оказывают влияние Штаты", – цитирует депутата RT.
По мнению Шерина, Польша не раз за всю историю соседства с Россией показывала свое недружелюбие к нашей стране. Он полагает, что Варшава не упускает возможностей участвовать в мероприятиях против Москвы. Задача России – сделать все возможное, чтобы Польша боялась участвовать в них, подчеркнул депутат.
В этом месяце сообщалось, что численность размещенного в Польше военного контингента США могут увеличить как минимум на тысячу военных. Сейчас она насчитывает порядка 4,5 тысячи человек. 12 июня президента Польши Анджей Дуда должен прибыть с визитом в Вашингтон, где может быть достигнута договоренность по этому вопросу.
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