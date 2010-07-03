Польша отказалась переходить на евро

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Польша не откажется от злотого и не перейдет на евро до тех пор, пока экономика страны не достигнет уровня Германии. Такое заявление сделал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Злотый – это защита нашей экономики", – цитирует РИА Новости Качиньского. По его словам, национальная валюта помогает поддерживать экономику страны во время различного рода потрясений.

Проведенные в 2015 году опросы показали, что около 70 процентов жителей Польши выступают против перехода страны на евро, эту идею поддерживает лишь около 25 процентов поляков.

В соответствии с польской конституцией выпускать национальную валюту страны может только Национальный банк Польши. В случае перехода на евро это право должно быть передано Европейскому центральному банку, а значит, в конституцию придется вносить изменения.

По действующим в еврозоне правилам до того, как та или иная страна сможет перейти на евро, она должна в течение как минимум двух лет выполнять предъявляемые к кандидатам требования. В частности, дефицит бюджета страны-кандидата не должен превышать трех процентов от ВВП.