Польша отказалась переходить на евро

Польша не откажется от злотого и не перейдет на евро до тех пор, пока экономика страны не достигнет уровня Германии. Такое заявление сделал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Злотый – это защита нашей экономики", – цитирует РИА Новости Качиньского. По его словам, национальная валюта помогает поддерживать экономику страны во время различного рода потрясений.
Проведенные в 2015 году опросы показали, что около 70 процентов жителей Польши выступают против перехода страны на евро, эту идею поддерживает лишь около 25 процентов поляков.
В соответствии с польской конституцией выпускать национальную валюту страны может только Национальный банк Польши. В случае перехода на евро это право должно быть передано Европейскому центральному банку, а значит, в конституцию придется вносить изменения.
По действующим в еврозоне правилам до того, как та или иная страна сможет перейти на евро, она должна в течение как минимум двух лет выполнять предъявляемые к кандидатам требования. В частности, дефицит бюджета страны-кандидата не должен превышать трех процентов от ВВП.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.