Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

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Сдерживать российскую сторону поможет размещение американских войск на территории Польши, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских", – цитирует Чапутовича Polsat News.

Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп конкретизирует свои планы по перемещению части американских солдат в Восточную Европу во время своего визита в Польшу.

В июне текущего года Вашингтон и Варшава заключили договор о размещении в Польше эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, американская сторона заявила о намерении увеличить численность военнослужащих США на польской территории на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Также на территории республики развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций. Предполагается присутствие "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

В свою очередь, Польша обязалась за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и техники. В частности, речь шла о военном аэродроме.

В том же месяце первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что США ведут серьезную подготовку к моральному давлению на Россию, увеличивая свой военный контингент в Польше.

