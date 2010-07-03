США разместят в Польше эскадрильи беспилотников

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США разместят в Польше эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Такой пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты двух стран, сообщает РИА Новости.

Также в документе говорится об увеличении численности военнослужащих США на польской территории на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Польша, в свою очередь, обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и техники. В частности, будет построен военный аэродром.

Также на территории республики развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций. Предполагается присутствие "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Кроме того, стороны создадут центр боевой подготовки в населенном пункте Дравско-Поморске и в других местах Польши.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что США ведут серьезную подготовку к моральному давлению на Россию, увеличивая свой военный контингент в Польше.