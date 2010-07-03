Франция разместит танки ближе к российским границам

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На территорию Эстонии из Франции 23 апреля прибудут около 3 сотен военнослужащих, 4 танка и 20 боевых машин пехоты, передает сайт "Комсомольской правды".

Известно, что военные и техника будут размещены в 140 километрах от границы РФ в городе Тапа. Там они пробудут до конца августа 2019 года.

Сообщается, что военные из Франции будут находиться в Эстонии в рамках миссии НАТО по усилению присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО вошли в Балтийское море. Возглавил группу ракетный эсминец ВМС США "Грейвли".

По данным Минобороны, в целях оперативного реагирования Балтийским флотом было организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов и самолетов морской авиации.

Российская сторона неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ в последнее время. НАТО объясняет свои действия "сдерживанием российской агрессии".

Ранее Москва заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако без внимания потенциально опасные для ее интересов действия не оставит.