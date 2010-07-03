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05:32

Франция разместит танки ближе к российским границам

политика за рубежом

05:32

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Фото: depositphotos/viperagp

На территорию Эстонии из Франции 23 апреля прибудут около 3 сотен военнослужащих, 4 танка и 20 боевых машин пехоты, передает сайт "Комсомольской правды".

Известно, что военные и техника будут размещены в 140 километрах от границы РФ в городе Тапа. Там они пробудут до конца августа 2019 года.

Сообщается, что военные из Франции будут находиться в Эстонии в рамках миссии НАТО по усилению присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО вошли в Балтийское море. Возглавил группу ракетный эсминец ВМС США "Грейвли".

По данным Минобороны, в целях оперативного реагирования Балтийским флотом было организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов и самолетов морской авиации.

Российская сторона неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ в последнее время. НАТО объясняет свои действия "сдерживанием российской агрессии".

Ранее Москва заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако без внимания потенциально опасные для ее интересов действия не оставит.

политика за рубежом

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