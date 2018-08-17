Меркель рассказала об ожиданиях от встречи с Путиным

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Встреча с президентом России Владимиром Путиным вряд ли сразу же принесет конкретные результаты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, от встречи не нужно ждать особых результатов, передает ТАСС.

"Но ввиду большого числа проблем, которые нас заботят – от Украины до Сирии и до вопроса сотрудничества в области экономики – оправдано быть в постоянном диалоге. Этот диалог я хочу продолжить завтра", – сказала Меркель после переговоров с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.

Меркель отметила, что "по всем этим темам Россия имеет сильное влияние", и если запланировать решить эти проблеме, то это нужно делать посредством диалога.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече 18 августа обсудят выполнение совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран. Также стороны затронут актуальные темы, такие как Украина и Сирия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер и канцлер Германии, помимо прочего, затронут вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тему реализации крупных международных коммерческих проектов, в частности, "Северный поток – 2" и другие вопросы.