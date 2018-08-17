Стали известны темы переговоров Путина и Меркель

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Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече 18 августа обсудят выполнение совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
Также стороны затронут актуальные темы, такие как Украина и Сирия. По словам Пескова, лидеры вряд ли станут обсуждать возможность оказания совместной помощи Турции в связи с непростой экономической ситуацией в этой стране.
"Это ж надо обсуждать с Турцией. Как это можно обсуждать без Турции?", – добавил пресс-секретарь.
Песков напомнил, что перед встречей с Меркель Путин посетит с частным визитом Австрию, где побывает на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
Переговоры с Меркель начнутся с заявления двух лидеров для прессы, в котором они обозначат основные темы предстоящей встречи.
Ранее австрийский политолог Герхард Манготт раскритиковал приглашение Путина на свадьбу Кнайсль, заявив, что это "наносит ущерб" стране.
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