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Украина в скором времени утратит статус субъекта международного права, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Украина давно утратила статус суверенного государства и скоро лишится и статуса субъекта международного права, по факту это уже так", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, украинская территория стала объектом и предметом переговоров в следствие антиконституционного госпереворота.

Ранее Андрей Клишас заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.

По его словам, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для территории, граждан и инфраструктуры России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

