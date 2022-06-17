Булки с мясом в РФ останутся, а компании США теряют миллиарды – Медведев

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Попытки США наказать Россию, Китай, Иран и КНДР безуспешны, так как политику иностранного государства, а тем более ядерного, никак не изменить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что он принимал решение о санкциях не как президент, а как верховный главнокомандующий. Медведев подчеркнул, что в психиатрии есть медицинское название ситуации, когда "в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю".
По его мнению, в результате такого решения множество американских и международных компаний теряют многомиллиардные мощности в России.
"Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И темный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом, так и останутся. Под иным наименованием", – пояснил Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ также напомнил, что американские нефтяники связали рост цен на бензин с неразумной политикой Байдена в области нефтедобычи.
"Зато Америка всем снова показала свою решительность в борьбе за демократию! Вопрос в том, какой ценой. Ну, выбор в голове у каждого человека", – сказал Медведев.
Он заключил, что раздвоение личности на доктора Джекила и мистера Хайда небезопасно в политике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки США задушить санкциями РФ не срабатывают. По его словам, международные эксперты, в том числе и в Соединенных Штатах, уже говорят, что задушить санкциями Россию не получается.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
У РФ хватает ресурсов для развития, несмотря на попытки Запада помешать этому – Мишустин
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