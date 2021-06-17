Посол России в США вернется в Вашингтон на следующей неделе

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Посол России в США Анатолий Антонов на следующей неделе вернется к работе в США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что в министерстве взяли в работу все вопросы, обозначенные президентом РФ во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

16 июня во время встречи Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что российский дипломат Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.

