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США для участия в боевых действиях на Украине привлекают в качестве наемников членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"По поступающим <...> сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", – говорится в сообщении.

По данным российской разведки, в минувшем апреле из тюрем на подконтрольных курдам территория Сирии освободили порядка 60 членов ИГ, которых доставили на американскую военную базу, где они прошли обучение перед отправкой на Украину.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Как следует из данных следствия, наемники прибыли, в частности, из Канады, Великобритании, Грузии, США, Норвегии и других стран.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

