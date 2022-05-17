Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО 18 мая

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна совместно с Финляндией подаст заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

"Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО", – цитирует ее ТАСС.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.

