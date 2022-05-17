Шольц не ожидает быстрого решения конфликта на Украине

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Фото: DPA/ТАСС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен поехать в Киев, только когда будет шанс добиться результатов. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.
"Я не собираюсь быть в числе тех, кто делает что-то только ради короткого посещения с фотографированием", – сказал Шольц.
Кроме того, канцлер ФРГ высказался за то, чтобы избегать эскалации вокруг ситуации на Украине.
По его словам, Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Шольц пояснил, что постановка других целей "была бы неверной ввиду того факта", что РФ является ядерной державой.
"Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения", – подчеркнул Шольц.
Накануне сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине. Глава российского государства рассказал об основных задачах спецоперации РФ на Украине, а также о мерах по обеспечению безопасности мирного населения.
Кроме того, обсуждалась эвакуация гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, осуществленная при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Владимир Путин и Олаф Шольц договорились о продолжении дискуссии по данным вопросам.
В свою очередь, Шольц после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по Украине. Он заявил, Россия должна понять, что выход из сложившейся ситуации лежит исключительно через договоренность с Украиной. Он отметил, что Запад требует вывода российских войск с территории Украины. В остальном, по его словам, Украина принимает решение по условиям мира.
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