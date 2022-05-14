Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по Украине, сообщает РИА Новости.

Он заявил, Россия должна понять, что выход из сложившейся ситуации лежит исключительно через договоренность с Украиной.

"Единственная реальная возможность отмены санкций когда-либо – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", – сказал канцлер.

Он отметил, что Запад требует вывода российских войск с территории Украины. В остальном, по его словам, Украина принимает решение по условиям мира.

"Мы не можем вести переговоры от их имени", – заключил Шольц.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине. Глава российского государства рассказал об основных задачах спецоперации РФ на Украине, а также о мерах по обеспечению безопасности мирного населения.

Кроме того, обсуждалась эвакуация гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, осуществленная при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Владимир Путин и Олаф Шольц договорились о продолжении дискуссии по данным вопросам.