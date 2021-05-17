В Госдуме оценили заявление премьера Чехии о версиях взрывов в Врбетице

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о версиях взрывов в Врбетице. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, эта неразбериха вызвана тем, что изначально эти обвинения против России носили надуманный политизированный характер. И в общем-то они являются притянутыми за уши", – сказал Морозов.

Он также отметил, что до сих пор никаких доказательств вины российских граждан Чехия предъявить не смогла. По мнению депутата, у чешской стороны нет четкого представления о произошедшем.

"Я бы советовал сначала провести тщательное расследование, разобраться, что там все-таки произошло, а потом уже делать такие заявления, которые существенным образом дестабилизируют международную обстановку", – заключил он.

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал об одной из версий расследования взрывов в Врбетице в 2014 году. Ему стало известно о ней благодаря министру юстиции Марии Бенешовой, которая заявила, что версий ЧП может быть больше двух.

Так, одной из версий произошедшего стала возможная недостача боеприпасов на складе. При этом Земан подчеркнул, что и к версии о причастности агентов российских спецслужб он относится серьезно, а каждое подозрение, по его словам, необходимо расследовать.