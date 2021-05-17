Глава Минюста Чехии опровергла слова Земана о взрывах в Врбетице

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Министр юстиции Чехии Мария Бенешева опровергла заявление сославшегося на нее главы республики Милоша Земана о наличии нескольких версий в расследовании взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Она заявила, что не располагает какой-либо информацией о версиях, кроме той, где замешаны российские спецслужбы.

Президент Чехии Милош Земан рассказал об одной из версий расследования взрывов в Врбетице в 2014 году. Он заявил, что их может быть больше двух.

При этом Земан подчеркнул, что и к версии о причастности агентов российских спецслужб он относится серьезно, а каждое подозрение, по его словам, необходимо расследовать.

Ранее Земан сообщил, что взрывы на складе с боеприпасами в Врбетице в 2014 году не являются терактом и по этому делу не установлено интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии.

Кроме того, он заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.