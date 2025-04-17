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Появление миротворцев из стран НАТО на Украине маловероятно, так как это противоречит безопасности РФ, а само расширение Альянса было одной из причин начала СВО. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Hill.

Автор публикации утверждает, что Владимир Путин не согласится на размещение сил НАТО на Украине. Кроме того, военно-политический блок не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов.

По оценкам СМИ, НАТО придется предоставить еще 30 тысяч миротворцев в ближайшее время в дополнение к тем силам, что уже "сдерживают" РФ на границах Альянса.

"Хотя НАТО может быть наиболее организованной и опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, по причинам, описанным выше, это невыполнимое решение", – утверждается в публикации.

Ранее в Киеве встретились начальники генштабов Британии, Франции и Украины, чтобы обсудить структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности в государстве. Уточнялось, что размещение миротворцев должно было произойти в рамках "коалиции желающих", продвигаемой Лондоном и Парижем.

По оценкам бывшего эксперта Совета ООН по правам человека Альфреда де Зайаса, эта коалиция является преступной в контексте Нюрнбергского процесса. Он напомнил, что организация противоречит Уставу ООН, а ее деятельность влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность.

