Захарова: РФ не получала приглашение на годовщину высадки в Нормандии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия по дипломатическим каналам не получала приглашение на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, накануне поздно вечером она общалась с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым по поводу информации, которая пошла по французским СМИ.

"Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам этому не было", – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство France Presse со ссылкой на организаторов церемонии Mission Liberation писало, что Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня.

Там подчеркнули, что с учетом всех обстоятельств Владимира Путина не пригласили, однако Москва будет представлена на мероприятии, чтобы почтить важность участия СССР и память жертв советского народа, а также вклад страны в Победу 1945 года.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность приглашения в страну российского лидера в 2024 году. Одним из таких мероприятий могло бы стать празднование юбилея высадки союзников. Однако для этого, по словам Макрона, РФ нужно сначала провести мирные переговоры с Украиной.