Организаторы празднования 80-летия высадки в Нормандии заявили о приглашении РФ

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Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня, заявили AFP организаторы церемонии Mission Liberation.

Там подчеркнули, что с учетом всех обстоятельств Владимира Путина не пригласили, однако Москва будет представлена на мероприятии, чтобы почтить важность участия СССР и память жертв советского народа, а также вклад страны в Победу 1945 года.

Однако российское посольство в Париже пока не получало никаких официальных приглашений от французской стороны на эти мероприятия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность приглашения в страну российского лидера в 2024 году. Одним из таких мероприятий могло бы стать празднование юбилея высадки союзников. Однако для этого, по словам Макрона, РФ нужно сначала провести мирные переговоры с Украиной.