В МИД РФ сообщили о риске кризиса в мировой энергетике из-за политики потолка цен

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Мировая энергетика на сегодняшний день пребывает в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, в том числе по ценовым потолкам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

Он добавил, что сложившаяся ситуация рискует перерасти в кризис.

"В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов", – цитирует Сентюрина РИА Новости.

Посол отметил, что неограниченные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят деструктивный характер, а также негативно влияют на инвестиционный климат в отрасли. В конечном счете, по его словам, под ударом рискуют оказаться интересы потребителей.

По мнению Сентюрина, в связи с этим действия стран ОПЕК+ по сокращению объема нефтедобычи являются вынужденными и направленными на балансировку спроса и предложения, а также на недопущение обвального падения цен на "черное золото" и дестабилизацию рынков.

Ранее страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

5 февраля вступили в силу западные санкции на поставки российских нефтепродуктов. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

Эксперт рассказал о ситуации в экономике на этой неделе

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