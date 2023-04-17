Польша говорит с Украиной, пока та нужна Варшаве как инструмент против РФ – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды по поводу того, что введенный запрет на импорт зерна из Украины касается и его транзита в третьи страны.

"Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна как субъект, как антироссийский инструментарий", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По словам официального представителя МИД, когда граница между Польшей и Украиной будет стерта, а остатки Киева поглотит Варшава, то с украинцами никто даже не будет разговаривать.

Она также назвала показательным подобное решение с точки зрения разоблачения "мнимой заботы" представителей западных стран о голодающих и нуждающихся в продовольствии.

Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины до 30 июня 2023 года. Вслед за этим аналогичный запрет ввели и в Венгрии.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что подобное решение польских властей является нарушением договоренностей двух стран.

Венгрия закрыла границы для украинского зерна

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