МГИК: предварительная явка на выборах президента России в Москве превышает 66%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превысила 66%. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По предварительной информации, было выдано 5 379 336 бюллетеней. Она подчеркнула, что москвичи показали высочайшую активность.

Ранее голосование на выборах президента России завершилось в Москве. В столице могли проголосовать горожане с постоянной регистрацией, а также жители других регионов страны, которые заранее оформили заявление на прикрепление к избирательному участку в столице.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи оценили организацию выборов президента РФ на участках в столице