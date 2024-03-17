Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне СВО

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в эфире телеканала Welt немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, приехавший на линию фронта.

По его словам, повсюду сожженные и уничтоженные машины, причем многие – немецкого и американского производства. Среди них – остатки бронемашины Bradley.

Шварцкопф добавил, что украинским войскам трудно справляться с российскими дронами, так как они постоянно совершенствуются. Кроме того, нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России, подчеркнул корреспондент.

Он обратил внимание, что в день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, отметил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.

Вопрос о военной поддержке Киева разделил Восточную и Западную Европу – Bloomberg