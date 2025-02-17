РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве

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Несколько серий взрывов прогремели в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Согласно данным очевидцев, в Киеве прозвучало не менее пяти взрывов в северо-восточных районах города. Кроме того, сообщается о взрывах в городе Сумы на севере Украины.

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, после серии взрывов в городе началось возгорание на промышленном предприятии в Святошинском районе.

Сирены воздушной тревоги на данный момент также звучат в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

13 февраля ВС РФ ударили по украинским аэродромам, портам, цехам производства беспилотников и местам хранения ГСМ. Минобороны России сообщило, что для удара применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Российские военные также нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар пришелся по тем цехам, где производились БПЛА и FPV-дроны.