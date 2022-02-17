Путин одержал победу над Западом и обнажил его слабые точки – СМИ

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Президент России Владимир Путин геополитически победил США и европейские страны. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Как утверждается в материале, российский лидер сумел обнажить слабые точки западного мира. В частности, ЕС не смог сыграть важную роль на внешнеполитической арене.

Кроме того, европейские лидеры отказались выступить с единой позицией против России. В свою очередь, власти США лишь изложили воинственную риторику.

"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", – говорится в статье.

Авторы материала указывают, что Россия вышла из ситуации победителем. Так, Украина, скорее всего, не окажется в НАТО. Кроме того, газопровод "Северный поток – 2" готов к поставкам газа в Европу.

Ранее журналисты издания The Washington Post писали, что военные маневры российской стороны являются знаком Владимира Путина, что у него существуют средства, которые он может привести в действие против Запада.

До этого чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что американские власти на фоне сообщений о "вторжении" России на Украину угодили в ловушку своей истеричной пропаганды.

По мнению эксперта, дата "вторжения" выбрана не случайно. Он напомнил, что в период летних Олимпийских игр 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а на Играх 2014 года – протесты в Киеве и государственный переворот. Нынешняя Олимпиада могла стать толчком для информационных провокаций, подчеркнул политолог.