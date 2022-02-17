Путин одержал победу над Западом и обнажил его слабые точки – СМИ

Фото: POOL/ТАСС /Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин геополитически победил США и европейские страны. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Как утверждается в материале, российский лидер сумел обнажить слабые точки западного мира. В частности, ЕС не смог сыграть важную роль на внешнеполитической арене.
Кроме того, европейские лидеры отказались выступить с единой позицией против России. В свою очередь, власти США лишь изложили воинственную риторику.
"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", – говорится в статье.
Авторы материала указывают, что Россия вышла из ситуации победителем. Так, Украина, скорее всего, не окажется в НАТО. Кроме того, газопровод "Северный поток – 2" готов к поставкам газа в Европу.
Ранее журналисты издания The Washington Post писали, что военные маневры российской стороны являются знаком Владимира Путина, что у него существуют средства, которые он может привести в действие против Запада.
До этого чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что американские власти на фоне сообщений о "вторжении" России на Украину угодили в ловушку своей истеричной пропаганды.
По мнению эксперта, дата "вторжения" выбрана не случайно. Он напомнил, что в период летних Олимпийских игр 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а на Играх 2014 года – протесты в Киеве и государственный переворот. Нынешняя Олимпиада могла стать толчком для информационных провокаций, подчеркнул политолог.
Служба разведки Эстонии перенесла дату "вторжения" России на Украину на конец февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: