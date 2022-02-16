РФ хочет "отпугнуть" НАТО в случае вторжения на Украину – СМИ

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Военные маневры российской стороны являются знаком Владимира Путина, что у него существуют средства, которые он может привести в действие против Запада, если тот "зайдет слишком далеко", сообщает The Washington Post.
Обозреватель издания Пол Сонн отметил, что российский лидер хочет отбить у Североатлантического альянса желание даже думать о том, что Россия может оказать помощь Украине. По мнению эксперта, масштабные военные учения на фоне эскалации вокруг Украины показывают желание РФ указать на свой военный потенциал.
Политический аналитик Сэмюэл Чарап выразил мнение, что Москва придерживается двух целей: показать свое военное превосходство над противником и удержать Альянс во главе с Соединенными Штатами.
Ранее чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что американские власти на фоне сообщений о "вторжении" России на Украину угодили в ловушку своей истеричной пропаганды.
По мнению эксперта, дата "вторжения" выбрана не случайно. Он напомнил, что в период летних Олимпийских игр 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а на Играх 2014 года – протесты в Киеве и государственный переворот. Нынешняя Олимпиада могла стать толчком для информационных провокаций, подчеркнул политолог.
Служба разведки Эстонии перенесла дату "вторжения" России на Украину на конец февраля
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