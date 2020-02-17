Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал вице-премьерам поручение разработать программы развития проблемных регионов. На каждую из них планируют выделить по 5 миллиардов рублей, как сообщает РИА Новости.

Проекты будут рассчитаны на срок до 2024 года.

"Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года", – заявил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он также подчеркнул, что программы должны быть реалистичными и их, помимо прочего, необходимо согласовать с Минфином и Минэкономразвития.

Среди наименее проблемных регионов России эксперты называют Москву, Санкт-Петербург и Еврейскую автономную область. Исследование проводилось на основе 70 показателей, фиксирующих условия жизни и ситуацию в социальной сфере.

Ранее сообщалось, что население РФ за 2019 год сократилось на 35,6 тысячи человек. По данным на 1 января 2020 года, в стране проживает 146,7451 миллиона граждан.

