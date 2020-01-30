В Минприроды рассказали об очистке рек и озер в рамках нацпроекта "Экология"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Основные цели по очистке и восстановлению водных объектов в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология" были выполнены, рассказали в пресс-службе Минприроды. Об этом сообщает RT.
В частности, к концу прошлого года было восстановлено 34,4 километра водных объектов Нижней Волги. Площадь восстановленных озер и водохранилищ в разных субъектах России составила 3,17 тысячи гектаров, рек – 215,7 гектара. Кроме того, была проведена экологическая реабилитация реки Воронеж в Липецкой области и реки Баньки на территории городского округа Красногорск в Московской области.
В 85 субъектах страны организовали 8,6 тысячи мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов. Протяженность очищенной прибрежной полосы превысила 24 тысячи километров. На выполнение целей нацпроекта привлекли 70 миллиардов рублей частных инвестиций.
В Москве до конца текущего года очистят экосистему 23 водоемов. Их освободят от мусора и ила. Планируется также укрепить берега, заменить декоративные ограждения, привести в порядок гидротехнические сооружения.
В столице также занимаются воздухом. По данным за 2019 год, благодаря принятым мерам он стал лучше. Речь идет об изменениях в области транспортной политики, модернизации генерирующих мощностей теплоэнергетики, энергосбережения. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметил, что за пять лет в городе снизились концентрации диоксида азота.
Помимо этого, Москва перешла на раздельный сбор мусора. Во дворах жилых домов и соцучреждений установили специальные контейнеры. Если отходы сортировать, то объемы захоронения сократятся, а доля вторичной переработки увеличится.
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