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Москва 24

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Общество

24 января, 16:29

Население РФ за 2019 год сократилось на 35,6 тысячи человек

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

По итогам 2019 года численность населения России сократилась на 35,6 тысячи человек, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. На 1 января 2020 года в стране проживают 146,7451 миллиона человек.

1 января прошлого года численность населения в РФ составила 146,7807 миллиона человек, сократившись на 99,7 тысячи по сравнению с 2018 годом. В то же время в 2017 году был зафиксирован рост.

В конце декабря Росстат пересмотрел в сторону снижения прошлогодний прогноз динамики численности населения России в ближайшие десятилетия. Согласно новым расчетам, к 2036 году россиян будет 150 миллионов в лучшем случае, а в худшем – только 134 миллиона.

Прогноз 2018 года предполагал в наилучшем варианте увеличение численности населения РФ до 153,2 миллиона человек, в новом же прогнозе эта цифра уменьшена почти на 3 миллиона человек. Согласно среднему варианту, который представляется более реалистичным, отмечается возможное снижение численности населения России до 143 миллионов человек против 144 миллионов в варианте прошлогоднего прогноза.

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