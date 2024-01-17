Трамп заявил, что будет работать с вышедшим из президентской гонки США Рамасвами

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет работать с предпринимателем Вивеком Рамасвами, вышедшим из президентской гонки в США. Об этом Трамп сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

"Он фантастический парень, очень умный. У него потрясающие идеи, и он молод, у него светлое будущее. Он будет работать с нами", – приводит ТАСС слова экс-президента США.

Рамасвами также выступил на этой встрече, призвав своих сторонников голосовать за Трампа.

16 января в штате Айова прошли предварительные выборы кандидата в президенты США от республиканцев. Победу на них одержал Дональд Трамп, заручившись примерно 52% голосов. Рамасвами удалось заручиться лишь 7,8% голосов.

Вскоре после этого Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в Соединенных Штатах, уточнив, что поддержит кампанию Дональда Трампа.

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