США хотят вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций – СМИ

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Американская администрация собирается вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

В 2021 году США официально исключили движение хуситов из данного списка, однако теперь, после нескольких десятков атак йеменских мятежников на суда в Красном море, американские власти начали задумываться над возвращением "Ансар Аллах" в список террористических организаций.

Ранее хуситы заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Представитель движения также подтвердил ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе. По его словам, при проведении операции применялись несколько противокорабельных ракет.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.