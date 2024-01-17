Голосование на выборах президента РФ пройдет в США 17 марта на трех участках – посол

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Голосование на предстоящих выборах президента России будет организовано в США 17 марта на трех участках: в посольстве в Вашингтоне, а также в генконсульствах РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

Дипломат добавил, что график работы участков будет размещен через некоторое время на информационных ресурсах российских загранучреждений.

В связи с предстоящими выборами посольство РФ запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипмиссий. Соответствующая нота была передана Госдепартаменту США.

В частности, дипломаты РФ рассчитывают, что на время проведения выборов российского президента американская сторона введет запрет на пикеты в непосредственной близости от загранучреждений России.

Антонов отметил, что ситуация в сфере безопасности посольства и консульств РФ заметно ухудшилась. Так, сотрудники регулярно сталкиваются с провокационными акциями сторонников киевского режима возле загранучреждений.

"Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры, а также сочувствующих из числа американских граждан и так называемых релокантов", – добавил он.

Ранее диппредставитель по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что подготовка к предстоящей президентской гонке в РФ в других странах уже столкнулась со значительными препятствиями.

Он добавил, что особенно трудная ситуация в этом вопросе обстоит в государствах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других стран.

По словам дипломата, российская сторона получила только единичные положительные ответы на ноты загранучреждений РФ в государствах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов.

Выборы в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы ДЭГ.

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