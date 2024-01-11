СВР раскрыла планы США по вмешательству в выборы президента РФ

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США хотят усилить взаимодействие с россиянами, которые являются выпускниками американских программ по обмену, для вмешательства в выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.

"Американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране", – подчеркнул он, добавив, что скоро США будут привлекать к этому и воспитанников американских детских садов и школ.



По словам Нарышкина, для того чтобы усилить межнациональную и социальную вражду в России, сотрудники спецслужб США организуют в Риге с 16 по 18 февраля тренинг по обучению соответствующим методам.

Директор СВР добавил, что в роли наставников будут сотрудники спецслужб США, которые работают в американском посольстве, расположенном в Москве и Риге, под прикрытием дипломатических должностей.

Также Нарышкин заявил, что, по мнению властей США, российские стипендиаты американских программ в процессе обучения могут стать стержнем пятой колонны и заменить сбежавшую на Запад несистемную оппозицию. По его информации, количество таких студентов составляет порядка 80 тысяч.

Ранее спецпредставитель МИД России по особым поручениям Геннадий Аскальдович сообщил, что подготовка к выборам президента РФ в других странах уже столкнулась с препятствиями. Так, в недружественных странах по требованию властей закрыты 26 российских загранучреждений, а численность их сотрудников сократилась до минимума.

Кроме того, спецпредставитель главы МИД поделился, что Россия будет продолжать принимать меры для обеспечения нормального свободного волеизъявления граждан РФ за рубежом.

Выборы в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы ДЭГ.



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