Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировали из Киева

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Координация протестов в Казахстане осуществлялась из Киева. Об этом заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов в беседе с РИА Новости.
"У нас организационный штаб, – точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" – находится в Киеве", – сказал Аблязов.
Банкир пояснил, что активизация работы началась после первых выступлений в Казахстане. Протестующие обращались в штаб, где их просили следовать четкому порядку действий.
Как утверждает Аблязов, данный алгоритм используется уже более четырех лет. Он включает в себя как мирные протесты, так и захват административных зданий.
По мнению казахского банкира, беспорядки с большим количеством жертв в Казахстане не были попыткой государственного переворота. Аблязов считает, что таким образом граждане реализовывали право на митинги.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
В результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.
13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.
В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек
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