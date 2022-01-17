НАТО не выведет войска из стран, вступивших в Альянс с 1997 года – Столтенберг

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НАТО не собирается выводить войска из стран, присоединившихся к Альянсу с 1997 года. Такую позицию высказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.

Как подчеркнул генсек НАТО, каждая страна вправе сама принимать решение о вступлении в Альянс.

"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса считает, что в случае вывода войск некоторые члены НАТО окажутся без защиты. При этом Столтенберг выразил готовность к обсуждению с Россией вопроса о сокращении вооружений.

"Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений – обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", – отметил генсек.

Столтенберг также призвал к деэскалации ситуации на Украине. При этом он выразил готовность выслушать позицию России по данному вопросу.

В понедельник, 10 января, в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

13 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Оно продлилось больше четырех часов.

На встрече обе стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.