В министерстве спорта опровергли информацию о ликвидации

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Информация о ликвидации министерства спорта и увольнении всех сотрудников ведомства является ложной. Об этом РИА Новости сообщили представители Минспорта РФ.

Ранее в ряде телеграм-каналов была опубликована новость, что министерство спорта планируется преобразовать в федеральное агентство, а сотрудники ведомства якобы принудительно пишут заявления на увольнение.

"Нет, данная информация правдой не является", – опровергли слухи в пресс-службе Минспорта РФ.

Напомним, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. На фоне этого события Сергей Лавров ответил на вопрос о своем желании остаться главой МИД.