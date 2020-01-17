Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:47

В адрес Путина поступило письмо от командующего Ливийской армией

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В адрес Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, сообщает пресс-служба Кремля.

Он выразил российскому лидеру личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии. Также Хафтар выразил полную поддержку в проведении мирных переговоров в Москве.

Он подтвердил, что готов принять приглашение посетить Россию, чтобы продолжить начатый диалог по Ливии. "Примите от нас глубокую признательность и уважение", – говорится в послании.

13 января глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и Хафтар встретились в Москве. Хафтар отказался от подписания соглашения о перемирии.

Он объяснил, что предложенный вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. В частности, Хафтар настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что неподписание договора о перемирии со стороны Хафтара было ожидаемо. Он заявил, что сама идея "перемирия" для ливийского менталитета звучит глупо.

В Минобороны считают, что главным итогом межливийских переговоров в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика