В адрес Путина поступило письмо от командующего Ливийской армией

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В адрес Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, сообщает пресс-служба Кремля.

Он выразил российскому лидеру личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии. Также Хафтар выразил полную поддержку в проведении мирных переговоров в Москве.

Он подтвердил, что готов принять приглашение посетить Россию, чтобы продолжить начатый диалог по Ливии. "Примите от нас глубокую признательность и уважение", – говорится в послании.

13 января глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и Хафтар встретились в Москве. Хафтар отказался от подписания соглашения о перемирии.

Он объяснил, что предложенный вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. В частности, Хафтар настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что неподписание договора о перемирии со стороны Хафтара было ожидаемо. Он заявил, что сама идея "перемирия" для ливийского менталитета звучит глупо.

В Минобороны считают, что главным итогом межливийских переговоров в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.