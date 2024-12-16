Около 5 млн семей получат право на маткапитал в 2027–2030 годах

Фото: depositphotos/vodolej

Около 5 миллионов российских семей получат право на материнский капитал в 2027–2030 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект Минтруда РФ.

"Общее количество семей, которые приобретут право на материнский (семейный) капитал в 2027–2030 годах, примерно составит 4 935,57 тысячи семей", – отмечается в документе.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности выступила в поддержку законопроекта о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Предполагается, что после одобрения комиссией документ будет внесен в Госдуму.

При этом, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, маткапитал на первого ребенка вырастет в 2025 году на 46 тысяч рублей. Выплата за рождение второго ребенка вырастет на 61 тысячу. Уже с 1 февраля 2025 года материнский капитал также будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции.

Всего в государственном бюджете на ближайшие три года заложено около 1,7 триллиона рублей на маткапитал. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.

