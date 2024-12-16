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16 декабря, 13:33

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ТАСС: кабмин поддержал проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Кабмин поддержал проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Фото: depositphotos/vodolej

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности выступила в поддержку законопроекта о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Документ был подготовлен Минтруда России. Предполагается, что после одобрения комиссией он будет внесен в Госдуму.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка вырастет в 2025 году на 46 тысяч рублей. При этом выплата за рождение второго ребенка вырастет на 61 тысячу. Уже с 1 февраля 2025 года материнский капитал также будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции.

При этом через три года маткапитал в России может достичь 1 миллиона рублей на второго ребенка для семей, которые не получали его при рождении первого. Подобное увеличение предусмотрено трехлетним бюджетом и соответствует реальному размеру инфляции.

Более 1,5 млн российских семей в год смогут получать маткапитал

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