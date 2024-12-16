Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС России чиновникам надеть погоны

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посоветовал надеть погоны чиновникам, комментирующим работу российской армии. Заявление он сделал в ходе заседания регионального правительства, трансляция которого велась в "ВКонтакте".

Так Хинштейн отреагировал на доклад председателя правительства региона Михаила Горбунова, назвавшего число украинских беспилотников, сбитых за прошедшую неделю.

Врио губернатора усомнился, что чиновник имеет полномочия озвучивать такие данные в прямом эфире. По его словам, не могут представители органов гражданского управления подменять военные или силовые структуры и выступать как военачальники, давать оценку событиям и действиям армии страны.

"Те, кто считает иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны", – посоветовал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли в Курской области 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 253 боевые бронированные машины, 1 131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Кроме того, российские войска освободили Новоивановку в Курской области. Этого удалось достичь благодаря активным наступательным действиям группировки войск "Север".