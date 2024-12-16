Чемезов: решение Путина о консолидации ОПК спасло оборонную промышленность

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Решение Владимира Путина консолидировать оборонные предприятия в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило вести военные действия в настоящее время. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в фильме Первого канала к юбилею опытно-конструкторских бюро Сухого и Микояна.

"Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях", – сказал он.

Чемезов отметил, что в 1990-е годы вся оборонная промышленность страны, в том числе авиастроительные предприятия, находились на грани ликвидации.

Ранее глава "Ростеха" рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 единственный в мире показывает эффективность в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T. По словам Чемезова, самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения.

Он отмечал, что в производстве истребителя участвует широкая кооперация предприятий "Ростеха", авиационные комплексы поставляются серийно.

До этого Чемезов также заявлял, что Россия не стремится быть мировым лидером в сфере технологий ради ударов по человечеству.

