Генконструктор заявил, что перед принятием "Цирконов" в ВС следует их поэксплуатировать

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Гиперзвуковые ракеты "Циркон" перед передачей в ВС РФ следует поэксплуатировать – это небыстрая процедура. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора – генконструктора НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александра Леонова.

Он уточнил, что пока не было приказа от Минобороны РФ о принятии на вооружение этих ракет. Подобная процедура предполагает определенную эксплуатацию, уточнил он.

Испытания гиперзвуковой ракеты не просто были осуществлены с использованием фрегата "Адмирал Горшков", добавил он. По словам гендиректора, снаряды уже установлены на этом корабле.

В ходе церемонии выхода фрегата на боевую службу в январе 2023 года его командир Игорь Крохмаль рассказал, что на корабле присутствует боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии.

"Циркон" представляет собой первую в мире гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования. Скорость ее полета способна достигать около девяти скоростей звука. Ракетами могут оснастить фрегаты проекта 22350 и многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М". Кроме того, вооружить ими намерены находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".

В прошлом году в СМИ писали, что фрегат "Адмирал Горшков" впервые в рамках международных военно-морских учений РФ, ЮАР и Китая осуществит учебно-боевой пуск ракеты "Циркон". Предполагалось, что снарядом поразят надводную цель на дальности более 500 километров.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике