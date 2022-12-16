Госдеп США не стал отвечать на вопрос об ударах Киева по целям в РФ

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В Государственном департаменте Соединенных Штатов не ответили на вопрос о том, требует ли Вашингтон от Киева не наносить удары по целям в России.

Такой вопрос был задан заместителю руководителя пресс-службы Госдепа Веданту Пателу.

"Мы четко заявляли в течение этого конфликта, что помощь в сфере безопасности, предоставляемая нами, предназначена для использования Украиной для защиты своей территориальной целостности и суверенитета, а также для защиты территорий, который принадлежат ей в рамках ее признанных границ", – передает ТАСС его слова.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать реактивными беспилотниками аэродромы. БПЛА перехватили российские средства ПВО. В результате происшествия была повреждена обшивка корпуса двух самолетов, погибли трое военных и пострадали четверо.

Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Киев пытался атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском, однако власти Украины официально не оглашают эти данные.

До этого аналогичными данными поделился украинский чиновник в беседе с The New York Times. По его словам, как минимум в одной из атак принимал участие спецназ Украины, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

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