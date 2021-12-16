В СФ осудили идею американцев признать Россию спонсором терроризма

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Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков осудил американских сенаторов, которые предложили признать Россию государством – спонсором терроризма, а также выделить Украине 450 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
"Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки", – отметил Цеков.
Он подчеркнул, что Россия уважает суверенитет других государств и пытается решать конфликты, развязанные Соединенными Штатами. Его также удивил тот факт, что в Вашингтоне признают украинскую власть, хотя та осуществляет террор против своего же народа.
Подобные предложения американских политиков, по мнению Цекова, только усугубляют ситуацию на Украине, поддерживая воинственные настроения. Сенатор выразил надежду на то, что Белый дом не поддержит данную инициативу, и напомнил, что в ходе последней встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина ими была озвучена приверженность мирному урегулированию внутриукраинского кризиса.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что руководство США изучает возможность отправки войск в Восточную Европу в случае вторжения России на Украину. По ее словам, многие страны – члены НАТО в Европе просили увеличить военное присутствие еще в 2014 году.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что подобные заявления призваны развить реваншистские настроения в Украине и антироссийские фобии в мире.
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